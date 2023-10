Izraeli në luftë me Hamasin në 22 fronte, të paktën 480 viktima e mijëra të plagosur nga dyluftimet

22:13 07/10/2023

Shënim: Shifrat e viktimave janë në përditësim

Ushtria izraelite dhe militantët e Hamasit vijojnë luftimet nga ajri dhe nga toka në 22 fronte. Deri me tani janë regjistruar të paktën 480 viktima dhe mijëra të plagosur nga të dyja palët.

Ishin militantët e Hamasit që lëshuan mijëra raketa në drejtim të Izraelit në orët e para të mëngjesit të së shtunës dhe mësynë nga shumë drejtime duke kryer masakër mbi civilët dhe ushtarakët, duke regjistruar të paktën 250 viktima.

Qeveria e Izraelit tha se Hamasi filloi luftën, angazhoi ushtrinë dhe mblodhi rezervistët duke paralajmëruar një kundërofensivë të pashembullt, pasi sipas tyre, Hamasi hapi “portat e Ferrit”.

Hakmarrja ndaj Hamasit nuk vonoi. Një breshëri raketash goditën pozicionet e dyshuara të Hamasit në Gaza duke lënë pas të paktën 230 viktima dhe mijëra të plagosur.

Në këto pamje shihet edhe shembja e “Kullës së Palestinës”, në të cilën ende nuk dihet nëse kishte qytetarë para se të sulmohej apo ishte braktisur.

Grupi Hamas tha se e ka ndërmarrë sulmin pas përdhosjes së xhamisë Al-Aksa dhe rritjes së dhunës së pushtuesve ndaj civilëve të pambrojtur palestinezë. Ata kanë kapur dhjetëra robër, civilë dhe ushtarakë të lartë izraelitë. Përmes pengjeve të kapur synojnë të lirojnë gjithë palestinezët e burgosur në Izrael.

Ndërsa kryeministri Netanjahu u ka bërë thirrje militantëve të mbrojnë jetën e pengjeve dhe se do të arrijnë në çdo vend që fshihen për t’i liruar. Kreu i qeverisë ka ftuar opozitën të krijojnë një qeveri emergjente për të menaxhuar krizën.

Klan News

Israeli jets level the Palestine Tower, one of the largest buildings in Gaza.



The tower had more than 100 apartments, plus offices of media outlets.



A clear war crime. pic.twitter.com/QN8g0jZJFQ