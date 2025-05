Jashtë selisë së parlamentit në Jerusalem protestuesit anti qeveritarë kundërshtuan vendimin e kabinetit të luftës për zgjeruar ofensivën në Gaza. Përleshjet me policinë shpërthyen pas kryeministri Benjamin Netanyahu njoftoi zgjerimin e ofensivës kundër grupit militant palestinez Hamas.

Megjithatë, një zyrtar i mbrojtjes tha se operacioni nuk do të nisë përpara vizitës së presidentit amerikan Donald Trump javën e ardhshme në Lindjen e Mesme.

Vendimi për të zgjeruar luftën vjen pas disa javë përpjekjesh për armëpushim të ri me Hamasin, ndërsa nënvizon kërcënimin për një luftë pa fund që gjithashtu shton presionin ndërkombëtar ndaj Izraelit.

Televizioni publik izraelit Kan, tha se plani i ri do të jetë gradual dhe do të vazhdojë me muaj. Vetë kryeministri Netanyahu tha në një video-mesazh se operacioni do të jetë “intensiv” dhe do të zhvendosë shumë palestinezë sërish në jug të enklavës.

Ai tha se trupat izraelite nuk do të ndjekin taktikat e mëparshme të bazuara në sulme të shkurtra. “Qëllimi është i kundërt,” tha ai, duke u bërë jehonë komenteve të zyrtarëve të tjerë izraelitë që folën për një pushtim afatgjatë të enklavës.

Vendimi për të zgjeruar operacionin u përshëndet menjëherë nga forcat ekstremiste të qeverisë izraelite, që kanë bërë presion prej kohësh për marrjen e plotë të kontrollit të Rripit të Gazës dhe zhvendosjen e përhershme të popullsisë sipas planit “Riviera” të përshkruar nga presidenti Trump në shkurt.

“Më në fund do të pushtojmë Gazën. Ne nuk kemi më frikë nga fjala ‘pushtim’,” tha ministri i Financave Bezalel Smotrich.

Kabineti miratoi gjithashtu, në parim, një plan për të shpërndarë ndihma nëpërmjet kompanive private, veprim që do t’i japë fund bllokadës dymujore që sipas OKB-së ka shkaktuar mungesa të mëdha ushqimore.

OKB-ja dhe agjencitë e tjera të ndihmës kanë thënë se propozimi shkel parimet bazë humanitare dhe se ata nuk do të bashkëpunojnë. Një zyrtar i Hamasit tha se grupi hodhi poshtë “presionin dhe shantazhin” e Izraelit.

Dhe për të lehtësuar dhimbjet e palestinezëve në Gaza, një prej automobilave të Papa Françeskut të ndjerë po shndërrohet në një klinikë të lëvizshme shëndetësore për fëmijët në Rripin e Gazës, duke përmbushur një prej dëshirave të fundit të Atit të Shenjtë, tha Vatikani.

