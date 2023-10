Izraeli tërhiqet nëse lirohen pengjet e Hamasit

Shpërndaje







17:46 12/10/2023

2500 të vdekur nga të dyja palët gjatë luftimeve

Vijojnë të jenë të ashpra bombardimet nga ushtria izraelite kundër objektivave të Hamasit. Synimi është spastrimi i njësive të Hamasit nga zonat pranë kufirit me Izraelin.

Nënkolonel Richard Hecht, një zëdhënës i ushtrisë izraelite, ka bërë të ditur se forcat po përgatiten për një manovër tokësore, por udhëheqja politike nuk e ka urdhëruar ende një të tillë. Një ofensivë tokësore në Gaza, ka të ngjarë të sjellë viktima edhe më të mëdha nga të dyja palët.

Numri i viktimave ka arritur në 1300 në Gaza dhe bilanci i të plagosurëve ka arritur në mbi 6 mijë. Ndërkaq viktimat në Izrael kanë arritur në 1200. Një tjetër sulm ajror vrau një komandant të grupit të armatosur të Xhihadit Islamik në shtëpinë e familjes së tij në qytetin verior të Beit Lahia.

Ministri i Energjisë i Izraelit, Israel Katz, ka deklaruar se rrethimi i Gazës nuk do të përfundojë derisa pengjet izraelite të lirohen. Dhjetëra mijëra ushtarë dhe makineri të rënda ushtarake vijojnë të mbajë të blinduar kufirin me Rripin e Gazës.

Trupa dhe makineri ushtarake po rrethojnë edhe kufirin verior me Libanin, nga ku disa raketa janë hedhur nga Hezbollahu aleat i Hamasit në drejtim të Izraelit, ç’ka paralajmëron zgjerimin e konfliktit në Lindjen e Mesme.

Kalimi kufitar i Egjiptit Rafah me Gazën mbetet i hapur, ka thënë ministria e tij e Jashtme, duke shtuar se “bombardimet e përsëritura izraelite” nga pala palestineze e penguan atë të funksiononte. Egjipti ka diskutuar planet me Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera për të ofruar ndihmë humanitare përmes kufirit të tij me Rripin e Gazës, por refuzon çdo masë për të krijuar korridore të sigurta për palestinezët që ikin nga enklava.

Ndërkaq kancelari gjerman Olaf Scholz i tha parlamentit se kushdo që lavdëron Hamasin, fal vrasjen ose djeg flamujt izraelitë do të përballet me ndjekje penale. Ai tha se një grup pro-palestinez i quajtur Samidoun do të ndalohej dhe akuzoi anëtarët e saj se dolën në rrugët e Berlinit për të festuar vrasjen e civilëve izraelitë duke shpërndarë ëmbëlsira për kalimtarët.

Klan News