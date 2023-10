Izreali ndalon mbi 100 kamionë me ndihma të hyjnë në Gaza

23:58 19/10/2023

Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së Guterres, thirrje urgjente për një “armëpushim të menjëhershëm humanitar”

Janë vullnetarë egjiptianë që presin në tenda në anën egjiptiane të pikës kufitare Rafah në pritje për të kaluar ndihmat në Gaza. Mbi 20 kamionë me ndihma ushqimore e furnizime mjekësore janë rreshtuar prej ditësh dhe presin të hyjnë në enklavën e rrethuar.

Gjithashtu pesë kamionë me furnizime mjekësore janë gati në kufirin midis Gazës dhe Egjiptit, tha Organizata Botërore e Shëndetësisë të enjten, duke përshëndetur njoftimin e Izraelit se nuk do të bllokojë hyrjen e ndihmave në territorin palestinez.

Pas diplomacisë intensive, Egjipti ra dakord të rihapë pikën kufitare. Shtetet e Bashkuara dhe Egjipti kanë bërë presion për një marrëveshje armëpushimi.

Brenda Gazës, palestinezë të zhvendosur, dynden në tregun e Khan Younis për të blerë atë që është ende në dispozicion, ndërsa situata e tmerrshme humanitare përkeqësohet çdo ditë. Në mungesë të energjisë elektrike dhe furnizimit me ujë, ushqim, karburant dhe barna, mallrat në treg po shterohen me shpejtësi.

Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së Antonio Guterres lëshoi thirrje urgjente për një “armëpushim të menjëhershëm humanitar” për të lehtësuar “vuajtjet epike njerëzore” që po shpalosen në rajon. “Viktimat në rritje dhe përkeqësimi i kushteve janë një kujtesë e fortë e nevojës urgjente për një zgjidhje të këtij konflikti shkatërrues,” tha Guterres.

Agjencitë e ndihmës po paralajmërojnë se do të nevojiten shumë më tepër ndihma. Shefi humanitar i OKB-së, Martin Griffiths, thotë se do të duhen rreth 100 kamionë në ditë.

Por Izraeli ka vazhduar të bombardojë Gazën dhe qindra mijëra njerëz janë larguar nga shtëpitë e tyre.

Palestinezët nxituan për të dërguar të plagosurit në spitalin Naser pas një sulmi ajror izraelit të enjten në Khan Younis në Gazën Jugore. Banorët e enklavës janë mbledhur pas paralajmërimeve izraelite për bombardime në veri. Faktet tregojnë se bombardimet kanë qenë kudo jo vetëm në veri. Mes të plagosurve u panë fëmijë të vegjël dhe punëtorë të OKB-së.

Më herët, mediat e Hamasit raportuan se disa palestinezë u vranë ose u plagosën në një sulm ajror në një shtëpi në Khan Younis. Ministria e shëndetësisë së Gazës tha se 3,478 palestinezë janë vrarë dhe 12,065 janë plagosur në sulmet ajrore izraelite në enklavën e rrethuar që nga 7 tetori.

Trupat izraelite janë vendosur pranë kufirit të Gazës dhe ministri i Mbrojtjes Yoav Gallant u tha trupave të këmbësorisë të mbledhura në kufirin e Gazës se së shpejti do ta shohin enklavën palestineze “nga brenda”. Një deklaratë e tillë tregon se inkursioni tokësor mund të jetë afër.

“Nuk do ta falim këtë gjë. Vetëm asgjësim total i organizatës Hamas – infrastrukturës terroriste, gjithçka që ka të bëjë me terroristët dhe kushdo që i dërgoi ata. Kushdo që e sheh Gazën nga larg do ta shohë nga brenda, ju premtoj.”

Pamjet me dron treguan shkatërrim të madh në të gjithë qytetin Al-Zahara. Katër ndërtesa banimi u shkatërruan në qytet, që ndodhet në jug të qytetit të Gazës, duke detyruar qindra familje të zhvendosen, sipas mediave të Hamasit.

Në Tel Aviv të Izraelit sirenat paralajmëruese të raketave u dëgjuan të enjten. Sipas raporteve të mediave lokale, sirenat u dëgjuan edhe në disa qytete qendrore të Izraelit. Dëshmitarët dëgjuan dy shpërthime.

Palestinezët mbajtën një procesion funerali për burrat e vrarë nga forcat izraelite në Bregun Perëndimor. Në Ramallah, anëtarët e familjes dhe të tjerë u mblodhën në morg për t’ju dhënë lamtumirën e fundit. Tre palestinezë, duke përfshirë dy adoleshentë, u vranë nga forcat izraelite në incidente të veçanta në Bregun e pushtuar Perëndimor.

Klan News