"Ja si e takova Mbretëreshën Elizabeth II", Nora Weller rrëfen eksperiencën e saj

18:43 09/09/2022

Kryefjala e çdo lajmi të ditës së sotme ka qenë ndarja nga jeta e Mbretëreshës Elizabeth II, e cila për 70 vite drejtoi Mbretërinë e Bashkuar. Për të folur për ndarjen nga jeta të mbretëreshës dhe për pasardhësin e saj në emisionin “Rudina”, në Tv Klan ishte e ftuar në një lidhje direkte në ‘Skype’, Nora Weller, pedagoge në Universitetin e Cambridge dhe e specializuar në mbrojtjen e trashëgimisë kulturore.

Nora ka treguar se si ajo ka takuar Mbretëreshën Elizabeth II dhe përshtypjet që ajo i ka bërë, si një njeri shumë i informuar për çdo njeri që takonte. Gjithashtu Nora ka folur edhe për takimin e saj me Princin Charles, të cilin fillimisht e kishte gjykuar, por pas takimit ballë për ballë me të e cilëson atë shumë mbresëlënës.

Rudina Magjistari: Fillimisht edhe ti ke pasur mundësinë të shihje nga afër Mbretëreshën, çfarë mund të na thuash për të? Si do ta përkufizoje figurën e saj në sytë e publikut?

Nora Weller: Pallati mbretëror Buckingham Palace organizon evente festive për korin diplomatik që shërben në Angli, por edhe për individë të caktuar të cilët konsiderohen se i kanë shërbyer në një mënyrë ose tjetrën shoqërisë. Në tre vite para pandemisë unë dhe im shoq kemi qenë të ftuar në këto festa, hera e fundit kur kam takuar Mbretëreshën Elizabetha ka qenë në dhjetor të vitit 2019, Në atë rast kemi pasur fatin të takojmë familjen mbretërore më të gjerë, të gjithë veç princ Harry-t. Mbretëresha ishte e ngrohtë dhe jashtëzakonisht e mirinformuar, ajo pas vetes gjithmonë kishte një person që i tregonte se kush do jetë personi përball saj, me kë do takohet, më pas një biografi e shkurtër i pëshpëritej asaj për personin në fjalë. Në këtë rast, ajo mua dhe çdo njeriu i drejtohej të gjithëve në person. Në rastin tim ishte shumë e informuar për mua, për Kosovën, për Shqipërinë, për punën time. Kur ajo e bën këtë punë në përditshmëri është shumë impresionuese, ishte jashtëzakonisht e mirinformuar.

Rudina Magjistari: Për sa i takon Kosovës, Mbreti Charles e ka vizituar Kosovën 2 herë, jam e saktë?

Nora Weller: E ka vizituar Kosovën një herë dhe në fakt, në dhjetor të vitit 2019 kur unë pata një bisedë përballë me të, ishte 1 vit e gjysmë më parë së bashku me bashkëshorten e tij Camilla, ishin në Kosovë. Përtej paragjykimeve që kisha unë dhe gjithë të tjerët atëherë për Princin Charles dhe tani për Mbretin Charles III, ai vërtet ishte mbresëlënës./tvklan.al