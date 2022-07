Jabeur bën historinë në tenis

16:45 06/07/2022

Tuniziania bëhet tenistja e parë arabe që arrin të kualifikohet në një gjysmëfinale të një Grand Slam

Tuniziania Ons Zhabe ka hyrë në histori si tenistja e parë arabe që ka arritur në gjysmëfinalet e një Grand Slam. Zhabe tha se synon që të arrijë të tjera rezultate të rëndësishme.

Tuniziania mundi çeken Marie Bouzkova 3-6 6-1 6-1, duke hedhur një hap të rëndësishëm në karrierën e saj.

27vjeçarja është e dyta në renditjen botërore të tenisteve, ndërsa rivalja e radhës për një vend në finale është gjermania Tatjana Maria. Edhe për gjermanen kjo është hera e parë që arrin në gjysmëfinale, sukses që u realizua në përpjekjen e 47.

“Do të thotë shumë për mua. Shpresoja të arrija në këtë fazë prej shumë kohësh. Po flisja me Hiçm Arazin, e më tha se arabët gjithnjë humbasin në çerekfinale dhe jemi lodhur me këtë fakt, e m’u lut ta ndryshoja. Pas fitores, ai ishte i lumtur dhe me falënderoi, e më uroi që ta fitoj titullin”.

Tenistja 27- vjeçare tani synon që të bëhet sportistja e parë nga Afrika që arrin të fitojë një Grand Slam.

