“Jam kundër sistemit që e kam shpallur diktatorial”, Fatmir Merkoçi: Marrja e bashkisë është rrëzimi i Ramës

Shpërndaje







22:13 01/12/2022

Fatmir Merkoçi një nga kandidatët për garën e primareve brenda Partisë Demoktarike për Bashkinë e Tiranës, ka folur këtë të enjte në emisonin “Opinion”, në Tv Klan për kandidaturën e tij. Ai ka thënë se një nga pikët më të rëndësishme ku ai do të fokusohet nëse fiton garën do të jetë infrastruktura e qytetit për të cilën do ndjekë politika që qytetarët të jenë sa më të lirë.

Gjithashtu ai ka thënë se misoni i tij është rrëzimi i këtij regjimi që sipas tij është diktatorial, ndërsa marrja e Bashkisë së Tiranës, për të është rrëzimi i kryeministrit Edi Rama.

Fatmir Merkoçi: Infrastruktura e qytetit është e shkatërruar dhe në këtë infrastrukturë të cilën njerëzit e vuajnë çdo ditë, njerëzit duan një politikë tjetër. Unë këtë politik do ndjek, për t’ua bërë qytetarëve jetën sa më të lirë.

Blendi Fevziu: Ku do e gjeni ju buxhetin për të rindërtuar infrastrukturën

Fatmir Merkoçi: Jo pa qëllim ju thash. Në fillim kandidoj si person, pastaj do kem mbështetjen e partisë për të bërë të gjithë programin.

Blendi Fevziu: Partia nuk mund t’ju mbështes financiarisht. S’ka asnjë shans aq më tepër në opozitë.

Fatmir Merkoçi: Unë jam në një mision kundër këtij sistemi diktatorial, që unë e kam shpallur sistem diktatorial dhe marrja e bashkisë për mua është rrëzimi i Ramës.

Redi Shehu: Pra keni qasje politike, jo administrative.

Fatmir Merkoçi: Politika është e para.

Redi Shehu: Pra ju doni të merrni bashkinë e Tiranës, për të rrëzuar Ramën dhe asgjë tjetër.

Fatmir Merkoçi: Jo, s’thashë asgjë tjetër. Kur unë thash minimumin jetik pse nuk e përmende?

Redi Shehu: Është politik qeveritare ajo.

Fatmir Merkoçi: Po do e vendos, do e vendos se s’bën. Atë që them unë e mbaj, unë nuk premtoj shumë dhe bnuk nxjerr shumë fjalë, për të vetmen gjë se karakteri im nuk e lejon që të them diçka e nesër të them ishin elektorale.

Redi Shehu: Janë disa gjëra kokëforte që me gjithë dëshirën e mirë tuajën nuk mund t’i realizoni.

Fatmir Merkoçi: Edhe unë kokëfortë jam./tvklan.al