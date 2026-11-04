4 nëntor 2026 – Këngëtari Martin Pano vjen këtë vit me një surprizë në edicionin e Këngës Magjike 2026. Për herë të tretë në kategorinë BIG, ai ka vendosur të dalë nga zona e tij e rehatisë, duke lënë pas baladat romantike dhe duke sjellë një këngë ritmike, plot energji dhe atmosferë pozitive.
I ftuar në emisionin “Rudina”, në Tv Klan, Pano foli për eksperiencën e tij të re me këngën “Baila”, duke treguar se këtë herë dëshironte të provonte diçka krejt ndryshe nga ajo që publiku është mësuar të dëgjojë prej tij.
“Jam ndier shumë më ndryshe se zakonisht, sepse përherë vij me ato baladat pak intime, romantike, të ngadalta, dhe menduam me çunat, Valterin dhe Kledin: ‘Pse jo të sjellim diçka ndryshe?’ Dhe i thashë: ‘Jam i lodhur pak me ato balada. Dua të vij njëherë me ritëm, dua të vij pak alegro’”.
Por ndryshimi nuk lidhet vetëm me ritmin. Për herë të parë, Martin Pano do të duhet të ndërthurë interpretimin vokal me lëvizjet koreografike në skenë, një sfidë që pranon se i ka shkaktuar edhe pak emocion.
“Dua që njerëzit, kur ta dëgjojnë këtë këngë, të jenë njësoj si unë, sikur i dëgjova ato notat e para në piano, që fillova të tund kokën, të tund këmbën. Më beso, isha ashtu shumë nervoz, sepse kësaj radhe, përveçse do të këndoja, kam edhe për të kërcyer. Kam disa lëvizje për të kërcyer”.
Pavarësisht atmosferës ritmike, “Baila” nuk e ka humbur romantizmin që karakterizon artistin. Këtë herë, ai ka zgjedhur ta trajtojë dashurinë nga një këndvështrim tjetër, duke e lidhur atë me nostalgjinë dhe kujtimet e bukura që rikthehen në mendje.
Sipas Panos, romantizmi nuk duhet të shoqërohet gjithmonë me dhimbjen, ndarjet apo marrëdhëniet toksike, por mund të jetë edhe një ndjesi e ëmbël që të bën të buzëqeshësh dhe të kujtosh dikë me mall.
“Atë që kemi treguar në ‘Baila’ është se ndoshta romantizmi ynë me njerëzit nuk është gjithmonë i dhimbshëm ose siç mund të themi që janë këto toksicitetet. Ndoshta është dhe një nostalgji e ëmbël që të rikthehet në mendje.”
Për të ilustruar këtë frymë muzikore, ai solli si shembull artistin Bad Bunny, i cili, pavarësisht ritmit energjik dhe tingujve reggaeton, përcjell edhe mesazhe romantike përmes teksteve të këngëve të tij.
“Ndonëse ritmi është pak alegro, është ajo që të kujtohet po sikur dhe një herë. Si për shembull këto këngët e Bad Bunny-t. Ndonëse duken pak alegro, që janë reggaeton, janë edhe të këtij stili meksikan, por në qoftë se i futesh thellë e thellë tekstit, ka një gjë të ëmbël aty, ka një mesazh të romantizmit”.
Një tjetër risi e këtij edicioni të Këngës Magjike është mënyra e votimit, e cila këtë vit do të përfshijë jurinë dhe publikun. I pyetur për këtë ndryshim, Martin Pano u shpreh se e konsideron një mënyrë më objektive për të vlerësuar artistët dhe për të shmangur ndikimet personale gjatë votimit.
“Për mendimin tim, ndoshta pak më mirë, sepse artistët zakonisht kanë këtë tendencën që duan të bëjnë manovra jo shumë etike, po t’i quajmë profesionale, sepse e njeh dikë më shumë, e ke pak më shumë shok ose je pak ‘biased’, pra të pëlqen kënga e një personi se e ke të afërt.”
Sipas këngëtarit, përfshirja e jurisë dhe publikut do ta bëjë procesin më të drejtë, duke i dhënë secilit artist mundësinë të vlerësohet për atë që sjell në skenë.
“Kështu që është pak një mënyrë më objektive për artistët, pra jurinë dhe publikun, që do të jetë më e sigurt se kush do të kalojë dhe kush jo. Nuk do t’i merret haku kujt nga njëri-tjetri.”
/tvklan.al