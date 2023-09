“Jam munduar me mish e me shpirt për prindërit!”, motrat në sherr: Bashkëpunon me fëmijët e xhaxhait!



17:55 10/09/2023 Majlinda ka ardhur nga Amerika për të thirrur në “Shihemi në Gjyq” motrën e saj, Ermonetën. Ajo nis ta akuzojë në rubrikën e programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan se motra e saj ia ka dhënë shtëpinë e prindërve kushërinjve të tyre, fëmijëve të xhaxhait. Majlinda: Ti je bashkëpunëtore me djemtë e xhaxhait dhe me vajzën e xhaxhait! Ti je bashkëpunëtore! Unë dyshoj! Ermoneta: Çfarë ke dyshuar ti deri tani tek unë? Se unë jam munduar me mish e me shpirt për ata prindër. Majlinda: T’i kam lënë ty në kujdestari. Unë iki në Amerikë te fëmijët. Ermoneta: Edhe unë t’i kam mbajtur me mish e me shpirt. kam lënë punën për ata prindër, kam lënë shtëpinë për ata prindër! Majlinda: Pse të rrëshqiti situata nga duart? Ermoneta: S’më ka pyetur babai deri dje! Majlinda: Si s’të ka pyetur babai? Ti prandaj je me ata, që të dish çështjen, të ecësh hap pas hapi me ta! Ermoneta: Erdhe ti tani, ndreqe ti!/tvklan.al













