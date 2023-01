“Jam ndier si në shtëpinë time”, Lara Colturi ndan ekskluzivisht në “Rudina” emocionet e marrjes së nënshtetësisë shqiptare

18:15 30/01/2023

Lara Colturi, 16-vjeçarja që u shpall Kampione Bote për të reja në ski teksa garonte për flamurin shqiptar iu bashkua këtë pasdite programit “Rudina” në Tv Klan me anë të një lidhjeje Skype. Në një intervistë të shkurtër, Lara ndau emocionet, rrugëtimin dhe përjetimet e saj për arritjen e madhe në një moshë kaq të re.

Rudina Magjistari: Lara, më trego pak për emocionet e kësaj fitoreje, si e përjetove ti vetë dhe çfarë do të thotë për ty të garosh për Shqipërinë dhe të nderosh flamurin shqiptar?

Lara Colturi: Ka qenë një emocion unik në këtë kampionat, ka qenë diçka unike dhe me shumë emocion. Kam takuar shumë të rinj që më kanë uruar dhe ka qenë diçka shumë e bukur, e mrekullueshme.

Rudina Magjistari: Sa e vështirë ishte kjo garë që ti arrite të fitosh?

Lara Colturi: Ishte mjaft e vështirë, ka qenë dhe disheza që kam bërë për herë të parë në jetën time por ia arrita që të dal. Ka qenë diçka e vështirë, por që unë e arrita më në fund.

Rudina Magjistari: Lara, ndërkohë ti ke marrë nënshtetësinë shqiptare së bashku me mamanë tënde, Daniela Ceccarelli, apo jo? Si ndihesh tani që je shqiptare me pasaportë, sa ndihesh ti në shpirt shqiptare?

Lara Colturi: Gjendem mirë sepse më keni mirëpritur në mënyrë të mrekullueshme dhe dua të falënderoj edhe kryetarin e bashkisë për këtë. Jam ndier si në shtëpinë time.

Rudina Magjistari: Prej sa kohësh kishe që përgatiteshe, që stërviteshe për këtë garë?

Lara Colturi: Kam filluar të bëj gara të tjera pikërisht për t’u përgatitur për Kupën e Botës. Kam ardhur nga Amerika dhe atje kam fituar edhe Kupën e Amerikës. Ka qenë e mrekullueshme, sigurisht me shumë përpjekje, me mund, por duhet një përgatitje mjaft e mirë gjatë gjithë pasditeve, për shumë orë, në palestër duke bërë shumë përgatitje atletike. Gjithsesi jam lodhur për të arritur aty ku desha.

Rudina Magjistari: Cili ishte personi i parë që ke përqafuar pasi mbarove garën? E ndjeve që ishe ti fituesja në momentin që sapo mbarove?

Lara Colturi: Unë kam përqafuar shumë familjen time sepse ishin prezentë, pastaj ishte Elvis dhe më pyeste se si ndjehesha, ishte diçka shumë e bukur. Nuk e merrja me mend që do ecja kaq mirë. Unë mendoja do të jap maksimumin tim dhe në punë sekondash do të arrij. Dhashë maksimumin tim dhe rezultati u arrit.

Më herët, presidenti i federatës së skive, Elvis Toçe ka shprehur entuziazmin e tij për fitoren e Larës. Këtë herë, është Lara ajo që tregon për mbështetjen e madhe që ka marrë prej kolegëve të saj.

Lara Colturi: Sigurisht, Elvis më ka dhënë një ndihmë të jashtëzakonshme për të bërë të mundur atë që u arrit. Më solli aty ku jam tani që unë fitova Kupën e Botës. Arrita të isha e 30-ta në stilin gjigand dhe jam shumë e kënaqur dhe e lumtur sepse ai më mbështet në çdo garë. Më ka qëndruar pranë, nuk më ka munguar kurrë ajo mbështetje e tij.

Rudina Magjistari: Cila do të jetë gara jote e radhës, Lara?

Lara Colturi: Do të jetë kampionati Junior, do të bëhet edhe kampionati i tretë, pas gjigandit. Kam edhe kampionatin Kronplatz./tvklan.al