Naomi Campbell është një nga figurat më të njohura të industrisë së modës. Ajo ka qenë figura më e spikatur në pothuajse çdo shfaqje, tapet të kuq dhe festë të të famshmëve në dekadat e fundit.

Por, me sa duket figura e saj do të na mungojë për një kohë të gjatë. Në një dalje për mediat e huaja, supermodelja ka deklaruar se shumë shpejt gjërat do të ndryshojnë. Pjesëmarrja e saj në Met Gala 2024 me sa duket do të jetë e fundit, sepse ka shumë gjasa që ajo të mos jetë më pjesë e Met Gala 2025 .

Naomi Campbell e ka paralajmëruar këtë gjë që në vitin 2024, ku në një video tha se nuk kishte më dëshirë që të merrte pjesë në Met Gala. Pas kësaj faktikisht ajo nuk ka marrë një ftesë për të qenë pjesë në eventin që bën bashkë të famshmit dhe yjet e Hollywood-it.

“Është pjesëmarrja ime e fundit në Met Gala. Nuk mundem, jam shumë e vjetër. Është një ankth për mua”, tha ajo.

Megjithëse nuk u mor shumë seriozisht nga fansat, Naomi i qëndron me këmbëngulje deklaratës së saj të mëparshme ku në një video në YouTube rikonfirmon se nuk do të marrë më pjesë në Met Gala.

Përveç moshës dhe pjesëmarrjes për dhjetëra herë në këtë event madhështor, ajo është shprehur se preferon që të kalojë më shumë kohë me fëmijët e saj.

Naomi tashmë 54 vjeç ka lindur në Londër dhe ka hyrë në botën e modës që kur ka qenë 8 vjeç. Kur ishte adoleshent filloi që të punonte për shtëpi të mëdha të markave luksoze si Vesace, Dolce&Gabbana dhe Isaac Mizrahi.

Në vitet 1980 ajo formoi grupin e supermodeleve “The Trinity”, duke u bërë e njohur për bashkëpunimin dhe miqësinë e saj të ngushtë me Christy Turlington dhe Linda Evangelista.

Naomi Campbell u bë nënë për herë të parë në vitin 202, ku solli në jetë një vajzë. Më pas në vitin 2023 solli në jetë fëmijën e saj të dytë, një djalë./tvklan.al