James rinovon me Chelsea

00:00 06/09/2022

22- vjeçari do të përfitojë 250 mijë paund në javë, bëhet mbrojtësi më i paguar në historinë e klubit

Reece James ka firmosur një kontratë fitimprurëse me Çelsin, ku do të përfitojë 250 mijë Paund në javë.

Drejtuesit e bluve të Londrës kishin nisur negociata me mbrojtësin 22-vjeçar për rinovimin, i cili është një ndër elementët kryesorë të skuadrës të drejtuar nga Thomas Tuchel.

Futbollisti ka firmosur një kontratë pesë vjeçare, me opsionin për ta rinovuar edhe më një tjetër vit e ai bëhet mbrojtësi më i paguar në historinë e Çelsit.

Vetë James shprehu kënaqësinë për akordin e arritur.

Reece James: Jam shumë i lumtur që firmosa kontratën e re dhe falënderoj fansat, pronarët e rinj dhe këdo të përfshirë në klub. Mezi sa po pres atë që e ardhmja do të ofrojë dhe jam i sigurt se do të kemi shansin që të fitojmë shumë trofe. Kam qenë këtu që 6 vjeç. Rinovova sepse ky është klubi që dua të jem. Falënderoj fansat! E ardhmja do jetë e ndritur!

Një nga prioritetet e Çelsit pas ardhjes së pronarëve të rinj në merkaton verore që sapo u mbyll ishte që të rinovonte me futbollistët kyç të ekipit.

James ishte në listën e lojtarëve të rëndësishëm, ndërsa me kontratën e re, ai bëhet një ndër mbrojtësit më të paguar të Europës.

Drejtuesi Todd Bohely po aplikon politikën amerikane të kontratave me sportistët me moshë nën 25 vjeç.

Edhe Armando Broja firmosi të premten një kontratë gjashtë vjeçare.

James u aktivizua me ekipin e parë në sezonin 2019-2020.

Sezonin e shkuar luajti në 39 ndeshje dhe shënoi 6 gola, e dha 11 asiste.

Në këtë sezon, ka qenë në fushë me blutë për pesë takime ku ka shënuar 1 gol, e ku ka dhënë 1 asist.

