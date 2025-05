Gjatë 4-mujorit të këtij viti, të ardhurat tatimore arritën në vleren e 153.9 miliardë Lekëve apo rreth 1.5 miliardë Euro, duke tejkaluar planin me 12 milionë Euro dhe me një rritje të konsiderueshme prej 15.9 miliardë Lekë më shumë krahasuar me 4-mujorin e vitit 2024.

Referuar shifrave të mësipërme, administrata tatimore ka arkëtuar afro 379 milionë Euro vetëm përgjatë muajit Prill të këtij viti.

Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, të ardhurat përgjatë muajit që lamë pas janë 3.6 miliardë Lekë më shumë krahasuar me muajin Prill të vitit 2024.

Ky zë i të ardhurave tatimore përfshin të ardhurat nga TVSH-ja neto në vend, tatimi mbi fitimin, tatimi mbi të ardhurat personale dhe taksat kombëtare.

Referuar të dhënave të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, peshën kryesore në rritjen e arketimeve e kanë mbajtur të ardhurat e gjeneruara nga Tatimi mbi të Ardhurat Personale, të cilat kanë pësuar një rritje të konsiderueshme për shkak edhe të pagesës së detyrimeve tatimore përmes DIVA-s dhe rritjes së numrit të punonjësve që kanë plotësuar këtë deklaratë.

Gjithashtu, kontribut të rëndësishëm ka edhe Tatimi mbi Vlerën e Shtuar çka tregon edhe konsumin në rritje të qytetarëve.

Klan News