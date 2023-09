Janari “muaj i nxehtë” për Kylian Mbappe

23:46 12/09/2023

Real Madrid bën gati 200 mln euro, PSG këmbëngul te rinovimi



Real Madrid nuk heq dorë nga Kylian Mbappe. Pavarësisht faktit që sulmuesi u bind për të qëndruar deri në qershor 2024 në Paris, Los Blancos synojnë që ta bëjnë të tyrin futbollistin. Sipas asaj që raportohet nga ‘AS’, Real Madrid ka lënë mënjanë 200 milionë euro për të firmosur me nënkampionin e Botës.

Duke iu referuar këtyre burimeve, klubi spanjoll pritet të bëjë një ofensivë në muajin janar. Fillimisht duhet të arrijë marrëveshjen verbale me Mbappe dhe më pas të bindë PSG për ta lënë të lirë verën e ardhshme.



Një ide e qartë kjo nga ana e Real Madrid për të marrë në skuadër një prej lojtarëve më të mirë në qarkullim. Ata i kanë gati paratë dhe mbetet vetëm drita jeshile nga lojtari dhe kampionët e Francës. Në shifrën e përgatitur prej tyre, prej 200 milionë eurosh përfshihen edhe bonuset për PSG në bazë të paraqitjeve dhe arritjeve të lojtarit.

Java e ardhshme do të jetë kritike në shtëpinë e kampionëve francez. PSG nuk dëshiron ta humbasë lojtarin me parametra zero dhe për këtë fakt pritet të rinovohet një marrëveshje mirëbesimi, ku i lejohet të largohet në verën e 2024 për një shifër të konsiderueshme. Çështja është zgjidhur përkohësisht, me Mbappe që është kthyer në aksion për PSG-në, e ku në tre paraqitje deri më tani ka shënuar 5 gola.

