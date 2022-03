Japonia dhe Arabia Saudite në Botëror

Shpërndaje







23:35 24/03/2022

Sigurojnë pjesëmarrjen në finalet e Katar 2022

Japonia dhe Arabia Saudite siguruan pjesëmarrjen në finalet e Katar 2022. Fitorja 2 – 0 e skuadrës japoneze në fushën e Australisë mbylli llogaritë për ekipet e Grupit B.

Kjo bëri që përfaqësuesja saudite ta arrinte pa luajtur ndeshjen me Kinën. Më herët kualifikimin e siguruan Irani dhe Koreja e Jugut, pjesë Grupit A.

Konfederata Aziatike e Futbollit do të ketë edhe një takim play off me skuadrën e pozicionuar e pesti në Amerikën e Jugut për një tjetër vend në Katar 2022.

Tv Klan