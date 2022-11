Japonia mund Gjermaninë

Shpërndaje







20:40 23/11/2022

Aziatikët fitojnë me përmbysje

Pas humbjes së Argjentinës me Arabinë Saudite në Botëror u shënua një tjetër rezultat surprizë me Gjermaninë që u mund nga Japonia po me përmbysje 2 – 1 në sfidën e luajtur këtë të mërkurë. Pas pjesës së parë ku gjermanët kaluan në avantazh me 11-metërshin e Gundogan dhe iu anulua një tjetër gol me VAR situata ndryshoi në të dytën. Rastet e shumta të skuadrës së Flick nuk sollën asgjë, ndërsa zëvendësimet e ekipit aziatik ishin të duhurat. Doan barazoi rezultatin, ndërsa Asano vendosi fitoren për Japoninë.

Në takimin tjetër të Grupi E, Spanja mundi 7 – 0 Kosta Rikën. Një zotërim i spanjollëve në çdo aspekt, ndërsa golat u shënuan nga Olmo, Asensio, Torres, Gavi, Soler dhe Morata duke treguar lojën e grupit. Ky është rezultati më i thellë deri më tani në këtë Kupë Bote.

Më herët Kroacia, finalistja e kampionatit të kaluar, barazoi pa gola me Marokun. Portieri i marokenëve, Bounou ishte pengesa kryesore e kroatëve. Në orën 20:00 për Grupin F, Belgjika do të luajë me Kanadanë.

Tv Klan