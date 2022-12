Japonia po “ngrin”, 13 të vdekur e mbi 80 të plagosur nga reshjet e dëborës

12:45 24/12/2022

Reshjet e denduara të borës kanë shkaktuar 13 persona të vdekur e mbi 80 të plagosur në Japoni.

Mediat e huaja shkruajnë se situata më e rënduar paraqitet në rajonet veriore të shtetit aziatik, ndërsa më shumë se 10 familje kanë mbetur pa furnizim me energji elektrike.

This is how I go home theses days after work basically I swim in the snow from hospital to home. #snowstorm #frontlinedoctor #lifeinjapan #japan #Yamagata #NorthEast pic.twitter.com/VAKwwbvUQb

Sipas Agjencisë Meteorologjike të Japonisë, stuhitë e borës dhe dallgët e larta në pjesët veriore të vendit, por edhe përgjatë bregut të detit të Japonisë, ka të ngjarë të shkaktojnë reshje dëbore deri në 60 centimetra.

🇯🇵In Japan due to heavy snowfall more than 18 thousand people were left without electricity and heat



The height of snow cover by noon in some areas of Yamagata prefecture – 229 cm, in Aomori – 193 cm, Niigata – 170 cm, Hokkaido – 154 cm, Fukushima – 148 cm. pic.twitter.com/IX3UciKgF4