Japonia pretendon ka prekur sipërfaqen e një asteroidi

Agjencia Japoneze e Hapësirës (JAXA) beson se ka zbritur me sukses dy eksplorues robotikë në sipërfaqen e një asteroidi. “Nuk kemi ndonjë konfirmim por kemi shumë shumë shpresë se kjo ka ndodhur”, tha menaxheri i projektit, Yuichi Tsuda.

Të premten, anija kozmike Hayabusa-2 dërgoi dy mjete në shkëmbin e gjerë hapësinor 1 km të njohur si Ryugu. Rover 1A dhe Rover 1B do të kapërcejnë në gravitetin e ulët Ryugu, duke kapur temperaturat dhe imazhet e sipërfaqes. Hayabusa-2 arriti asteroidin Ryugu në qershor të këtij viti pas një udhëtimi që zgjati 3 vjet dhe 6 muaj.

Zyrtarët shpresojnë të konfirmojnë një ulje të suksesshme brenda një ose dy ditësh, kur anija kozmike të dërgojë të dhëna te mjetet në Tokë.

Ndërsa Agjencia Evropiane e Hapësirës më parë ka arritur të mbërrijë në një kometë të akullt, kjo do të ishte anija e parë që do të vendoste me sukses robotët në sipërfaqen e një asteroidi.

Asteroidët janë materialet e mbetura të ndërtimit që nga formimi i Sistemit Diellor 4.6 miliardë vjet më parë. Ryugu është një lloj veçanërisht primitiv dhe studimi i tij mund të hedhë dritë mbi origjinën dhe evolucionin e planetit tonë.

Asteroidi në formë diamanti ka një sipërfaqe me ngjyrë të zezë dhe rrotullohet ngadalë në aksin e saj – rreth një herë në 7,5 orë./tvklan.al