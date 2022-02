Java e 20 e kampionatit

20:00 14/02/2022

Rezultatet, përcaktuese për vijimësinë

Ndeshjet e mbetura të javës së 20 të kampionatit të futbollit, ndonëse nuk do të bëjnë ndyshime të rëndësishme në renditje, janë delikate për rrjedhën e sezonit. Në Korçë, Skënderbeu pret Partizanin. Të kuqtë duket se po ringrihen dhe një fitore iu duhet patjetër.

Barazimi do të tregojë se ende janë skuadër e brishtë në pritje fatit për të marrë një trepikësh. Skuka dhe Hadroj nuk janë stërvitur në seancën e fundit dhe mbetet e paqartë nëse do të jenë në fushë që nga minuta e parë. Nga ana tjetër edhe skuadra vendase e kërkon fitoren jo vetëm se luan në shtëpi por se në 5 ndeshjet e fundit kanë 2 barazime dhe tre humbje.

Dinamo do të luajë kundër Laçit që nën drejtimin e Mirel Josës është bërë një skuadër e frikshme dhe rival i drejtpërdrejtë për vendin e parë të renditjes. Laçit do t’i mingojë Mazrekaj me 4 kartonë të verdhë.

Më të lehtë duket se do ta ketë Tirana që do të përballet me Egnatian, shperat e së cilës janë fare të pakëta përballë bardhebluve. Orges Shehit do t’i mungojë Seferi për shkak kartonësh, por edhe Hoxhallari që është i dëmtuar.

