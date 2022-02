Java e 20 e Superligës, fitojnë të mëdhatë

18:00 15/02/2022

Xhuliano Skuka, gjetja e Partizanit

Ndeshjet e javës së 20 të kampionatit, ashtu siç pritej nuk sollën ndryshime në renditje ndikuar jo vetëm nga distanca me pikë por edhe pasi ndër to nuk kishte përballje direkte. Tirana nuk e diskutonte fitoren ndaj Egnatias. Bardheblutë e arritën me kujdes dhe me rezultatin 2-0 me golat e Xhixhës dhe Hotit.

Mirel Josa e dinte që ndaj Dinamos do të ishte delikate, kështu që e vendosi Laçin e tij në pozita cinike duke mbrojtur golin 3-pikësh e shënuar Guindo në mesin e pjesës së parë.

Fitore shpresëdhënëse ishte ajo e Partizanit në Korçë, Xhuliano Skuka ishte autori i dy golave të kuq. Sulmuesi i blerë nga Dinamo u fut si zëvendësues në pjesën e dytë dhe kjo ishte gjetja e trajnerit Dritan Mehmeti, që solli suksesin.

“Na u desh shumë volum loje të arrinim tek kjo fitore. Duke studiuar 45 minutat e para arritëm që me ndërrime Lico dhe Skuka i dhamë shpejtësi lojës dhe arritëm ta kthejmë. Skuka është lojtar i mire, ka pasur dëmtim, e sakrifikuam dhe na e shpërbleu. Të jesh në disavantazh dhe ta kthesh është bonus por duhet të rrimë me këmbë në tokë”.

Në pesë ndeshjet e javës së 21, katër prej tyre janë përballje direkte për pozicionet në renditje.

