Java e 22 e Superligës premton spektakël

Shpërndaje







12:40 22/02/2022

Java e 22 e Superligës Shqiptare premton spektakël me 5 përballjet e saj. Emocionet do të nisin që të premten, që kulmon me derbin mes Dinamos dhe Partizanit. Formacionet kryeqytetase kërkojnë që të rikthehen te fitorja dhe të lënë pas ecurinë negative të rezultateve të javëve të fundit. Në përballjet e dy fazave të para, të kuqtë kanë koleksionuar një barazim dhe një fitore. Më herët, në fushë do të zbresin Skënderbeu dhe Vllaznia.

Vëmendja më e madhe do të jetë në stadiumin “Air Albania”, aty ku do të luhet përballja e kreut mes Tiranës dhe Laçit. Dy ekipet vijnë pas formave të ndryshme, me bardheblutë që u mposhtën nga Kastrioti, ndërsa kurbinasit u afruan me 3 pikë pas triumfit përballë Kukësit. Sfidë e programuar për tu zhvilluar të shtunën.

Tjetër takim me interes është ajo mes Kukësit dhe Teutës. Kampionët në fuqi të Superligës tentojnë që të vijojnë ecurinë pozitive të rezultateve ndaj verilindorëve, të cilët gjenden në vendin e tretë të renditjes. Në Rrogozhinë luhet një tjetër sfidë me aromë mbijetese, pasi vendasit e Egnatias presin Kastriotin.

Klan News