Java e 29, sfida delikate për skuadrat e kreut

18:00 15/04/2023

Të gjitha kërkojnë maksimumin e pikëve

Java e 29 e kampionatit është një tjetër finale në të cilët të gjitha skuadrat do të kërkojnë pikët maksimale nga ndeshjet përkatëse. Tirana do të jetë përballë Egnatias që ka surprizuar të gjitha ekipet e mëdha. Bardhebluve iu duhet të mbajnë vendin e parë ndërsa skuadrës nga Rrogozhina të tretin.

Edhe Partizani i vendit të dytë ka një ndeshje të vështirë ndaj Laçit. Të kuqve nuk iu volitet të humbin më asnjë pikë.

Vllaznia do të luajë me Kukësin. Shkodranët duan të ngjiten në vendin e tretë, ndërsa kuksianët rrezikojnë të bien në të tetin që është vendi që luan play out.

Goce Sedloski – trajner i Vllaznisë: Janë një ekip i fortë kur luajnë në fushën e tyre. Ekipi ka punuar mirë dhe duhet të japin gjithçka nga vetja. Është e sigurtë që rezultati do të vijë.

Në këtë ndeshje Vllaznisë do t’i mungojë kapiteni Gurishta dhe mbrojtësi Esin Haka, të dy për shkak kartonësh.

Tv Klan