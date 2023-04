Java e 29-të e Superligës

14:35 13/04/2023

Tirana sfidon Egnatian, Partizani luan në transfertën e Laçit

Rokada në kryesimin e Superligës Shqiptare mund të ndodhë edhe në javën e 29-të. Distanca prej dy pikësh mes Tiranës dhe Partizanit mund të minimizohet pas takimeve që do të luhen këtë fundjavë, të shtunën dhe të dielën.

Skuadrat e kryeqytetit do të zbresin në fushë të dielën, me Tiranën kryesuese që sfidon Egnatian. Rrogozhinasit janë një kockë e fortë këtë sezon, diçka që e konfirmuan pikërisht ndaj të kuqve, duke barazuar në limite.

Bardheblutë kërkojnë të koleksionojnë fitoren e katërt në këtë sezon në takimin që do nisë në orën 18:00.

Përballje e fortë e pret edhe Partizanin. Të kuqtë udhëtojnë drejt Kurbinit për t’u ndeshur me Laçin jashtë objektivave të fillimsezonit. Vendasit synojnë që të sigurojnë sa më shpejt pikët që do t/i distancojnë nga zona e ftohtë e renditjes, ndërsa Partizani ëndërron kreun. Kurbinasit kanë fituar dy nga tre duelet e këtij sezoni, me një bilanc prej 3 golash të shënuar dhe dy të pësuar.

Ndërkaq, në takimet e tjera spikat derbi i veriut, Kukësi-Vllaznia, teksa me interes priten edhe përballjet Bylis-Teuta dhe Erzeni-Kastrioti.

