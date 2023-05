Java e 33 e Kampionatit, mbetet e hapur gara për mbijetesën dhe Europën

22:04 17/05/2023

Në Javën e 33 të Superiores, gara mbetet e fortë për mbijetesën dhe për një vend në kupat e Europës. Vllaznia u afrua me Egnatian pas fitores 1-0 me Teutën të mërkurën në “Loro Boriçi”.

Skuadra shkodrane përfitoi edhe nga humbja e ekipit nga Rrogozhina 1-0 me Kastriotin në Elbasan. Egnatia luajti prej minutës së 23’ me 10 futbollistë, pasi Malota u ndëshkua me karton të kuq. Një rezultat shprese për krutanët që gjithsesi mbeten në fund të renditjes.

Bylisi mundi 2-1 Erzenin në transfertë. Për shijakasit që po rrezikojnë shumë në javët e fundit ishte ndeshja e tetë radhazi pa fitore.

Kukësi mundi 3-0 Laçin duke u ngjitur në vendin e shtatë, por ende duhet të luajë për të qëndruar në kategori edhe pse aktualisht është jashtë zonës së rënies. Kampionatit i kanë mbetur edhe 3 javë deri në fund.

Tv Klan