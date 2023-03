Java e derbit Partizani-Tirana

17:02 03/03/2023

Nevil Dede: Fiton kush ka më mirë anën psikologjike

Në prag të Javës së 24-të të Superligës, e gjithë vëmendja e futbollit do të jetë tek derbi i kryeqytetit Partizani-Tirana. Vetë renditja me bardheblutë, 3 pikë më shumë e bën më shumë se interesante sfidën.

Por do të jetë një përballje më së shumti psikologjike. Kush do të jetë më i përgatitur do te këtë sukses.

Nevil Dede: Përjetimi është shumë i rëndësishëm dhe sa gati janë ato nga ana psikologjike. Në këtë moment që po flasim, ndoshta Partizani vjen me një përjetim jo të duhur, e kundërta e Tiranës. Derbi asnjëherë nuk tregon të vërtetën. Besoj se ka gjëra të paparashikuara, prandaj dhe është eventi më i madh Tirana-Partizani.

Për Nevil Dedën, lufta sportive do të jetë në mesfushë.

Nevil Dede: Gjykoj se do të bëhet një ndeshje e hapur. Besoj se do të shohim një ndeshje interesante.

Arena e përballjes së të hënës do të jetë stadium “Air Albania”.

