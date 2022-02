Java e dytë e karnavaleve të Nicës

00:00 22/02/2022

Mbretër, krijesa dhe akrobatë “pushtojnë” festën në qytetin francez

Karnavalet tradicionale të Nicës parakaluan në qytetin jugor francez në javën e tyre të dytë.

Makinat me “Mbretin e Kafshëve” dhe mbretëreshën e karnavalit, të veshur me një mbulesë kukuvajke, kënaqën turmën, së bashku me kërcimtarët, interpretuesit dhe grupet muzikore. Festimi satirizoi gjithashtu zgjedhjet e ardhshme presidenciale të Prillit, me një parakalim që përshkruan kokat gjigande të kandidatëve, duke përfshirë Presidentin aktual Emmanuel Macron, me trup gaforreje.

Numri i të pranishmëve që qëndronin ulur ishte kufizuar në 5,000 për shkak të masave anti-Covid por organizatorët mirëpresin një shtesë prej 7,000 spektatorësh në këmbë.

Çdo vit, karnavali tërheq më shumë se 200 mijë spektatorë me paradën e tij dhe “betejën e luleve”. Ngjarja ka qenë një traditë e qytetit në Rivierën Franceze për gati 150 vjet. Festimet e karnavaleve do të zgjasin deri më 27 Shkurt.

