Java e fundit e Kënga Magjike

20:22 20/11/2022

Magjia vijon në Pallatin e Koncerteve

Kjo e diel shënoi javën e fundit të prezantimit të këngëve në fazën e parë të edicionit të 23-të të festivalit Kënga Magjike. Nën hashtagun #feeltheenergy artistë të mirënjohur të skenave botërore, ardhur nga 13 shtete nga e gjithë bota, prezantuan produksionet e tyre ekskluzivisht për festivalin tashmë ndërkombëtar.

Javën e fundit e mbyllën 3 artistët Big. Michela Paluca, fituesja e çmimit të parë të formatit muzikor televiziv “Mam, po ti!?”, realizuar gjatë programit “E Diela Shqiptare”, ishte e para që performoi në skenën magjike.

Me këngën “Kthehem në shtëpi”, rikthehet pas 19 vitesh në festivalin Kënga Magjike, Klajdi Musabelliu.

Renditur 5 herë në vendin e parë në Billboard Dance Records dhe 6 herë të tjera në Top 10-shen më të mirë në SHBA, artisti Jason Walker rikthehet për herë të dytë në Kënga Magjike, duke përmbyllur garën e të gjithë artistëve pjesëmarrës në festival.

Juria e Festivalit, pas një votimi përfundimtar, nga 36 artistë të kualifikuar në fazën e parë, përcaktoi 19 këngëtarët e kategorisë New Artist që do të ngjiten në skenën e Pallatit të Koncerteve.

Risia që Kënga Magjike sjell në këtë edicion është praktikimi i sistemit “Cuepilot”, i njëjti sistem me të cilin operon edhe Eurovizion.

Me skenografinë e realizuar nga mjeshtri i RAI-t Gaetano Castelli, drejtor fotografie Masimiliano Fusca, koncepti artistik kuruar nga drejtori artistik me famë botërore, Luca Tommassini dhe regjia nga Aldon Lipe, premtojnë 4 net magjike në Pallatin e Koncerteve, ku do performojnë 50 artistë.

Magjia vazhdon ditën e martë, datë 22 nëntor me natën e parë gjysmëfinale. 23 nëntor, nata e dytë gjysmëfinale, 24 nëntor, finalja shqiptare dhe 26 nëntor, International Night.

#feeltheenergy tashmë ju pret në sallën e Pallatit të Koncerteve!

