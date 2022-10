Java e gjashtë e Këngës Magjike

20:30 23/10/2022

Artistë të njohur dhe të rinj zbulojnë këngët e tyre

Të tjera emocione në festivalin Kënga Magjike dhe të tjerë artistë që prezantuan këngët e tyre këtë të dielë.

Pas sukseseve në Slloveni dhe koncerteve në mbarë botën, Omar Naber ka zgjedhur Kënga Magjike. Dy herë i është besuar artistit të njohur slloven të përfaqësojë vendin e tij në Eurovizion. Për të tani radhën e ka skena internacionale e Kënga Magjike.

“Jam i lumtur dhe i nderuar që jam në Festivalin e Kënga Magjike. Një miku im në Londër është një fans i madh i festivalit dhe thashë me vete, në rregull duhet të shkosh atje. S’më besohet sa mirë jam mirëpritur këtu”, shprehet Naber.

Artisti shumë i dashur për publikun, Mateus Frroku, rikthehet në festivalin magjik me një këngë zemre. “Tjetër” quhet projekti më i ri muzikor që kësaj here i këndon një zemre të lënduar.

“Kënga Magjike më ka plotësuar një pjesë të kënaqësisë time që lidhet me muzikën. Kënga flet për dashurinë, por në këtë rast flet për një dashuri të humbur, edhe pse jo për një tradhti aty brenda”, thotë Frroku.

E rritur në skena të ndryshme muzikore dhe me çmime të para në festivale ndërkombëtare, Inis Neziri zgjedh festivalin më të madh të këngës për të sjellë një tjetër baladë në kategorinë e artistëve Big.

“Kënga Magjike është një festivalet më prestigjioze dhe më të mëdha në Shqipëri, kështu që do të thotë shumë për mua. Unë performova një baladë”, shprehet Neziri.

Nga Sllovenia me artistët Big, në kategorinë New Artist u kualifikua edhe një këngëtare e ardhur nga Italia. Nga 6 këngëtarë të rinj në garë vetëm 4 prej tyre arritën të kalonin me sukses fazën e parë.

“Ka shumë vite që dua të marr pjesë, por që tani erdhi çasti i duhur, momenti i duhur”, thotë Xhuli Pjetraj.

“Jam shumë e lumtur të marr pjesë në Kënga Magjike 2022. Kam dëgjuar për Kënga Magjike nga interneti dhe producenti im. Jam shumë e lumtur që ndodhem këtu mes jush”, shprehet Sabrina Franchini.

“Është një këngë baladë e cila i kushtohet dhimbjes, dashurisë”, tregon Leoel.

“Këtë herë unë zgjedh të vij me një baladë, ndryshe nga hera e kaluar është pak më ritmike dhe besoj se do t’i pëlqejë edhe njërëzve”, shprehet Stiv.

Ka akoma shumë për t’u parë në javët e ardhshme, më shumë artistë të rinj për t’u zbuluar dhe muzikë të mirë për të dëgjuar.

Tv Klan