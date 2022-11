Java e Kulturës Hungareze në Shqipëri

16:14 02/11/2022

Festivali “Hungarissimo” mbështetet nga grupi 4iG

Çelet Java e Kulturës Hungareze në Shqipëri, një nismë e Ministrisë së Kulturës dhe e Bashkisë Tiranë, e cila vjen me një program të pasur artistik dhe kulturor.

“Për të celebruar vetëm përvjetoret e marrdhënieve diplomatike me Hungarinë, celebrojmë 100 vjet të marrëdhënieve diplomatike, por për ta kthyer Shqipërinë në një skenë të hapur që di të mirëpresë artistë nga e gjithë bota”, tha Mira Kumbe, zv/ministre e Kulturës.

“Ka edhe një lidhje shumë më të fortë, shumë historike. Busti i heroit tonë kombëtar është në parkun më të madh pothuajse të europës, në Budabest”, u shpreh Anuela Ristani, nënkryetare Bashkisë Tiranë.

Festivali Hungarissimo mbështetet nga Grupi 4iG, i cili është investitori më i madh hungarez në Shqipëri, pas blerjes së ONE Telecommunications dhe ALBtelecom.

“Unë përfaqësoj këtu kompaninë 4iG, një prej investitorëve më të mëdhenj në Shqipëri që ka blerë ALBTelecom dhe One dhe po kontribuojmë në transformimin e vendit në epokën e re digjitale. Jemi shumë të kënaqur që po mbështesim festivalin ‘Hungarissimo’, një festival që ndihmon në vendosjen e lidhjeve mes dy vendeve tona. Misioni i ‘Hungarissimo’ është mjaft i ngjashëm me misionin tonë në Shqipëri. Të dy po promovojmë lidhjet midis investimeve dhe ekspertizës hungareze me burimet e jashtëzakonshme shqiptare”, tha Robert Budafoki, zv/president i 4iG International.

Java e Kulturës hungareze në Shqipëri ka rezervuar programe të ndryshme artistike në vend.

Një seri eventesh që do të kulmojë me natën Grand Gala, me 6 Nëntor, në teatrin e Korçës, me pjesëmarrjen e shumë artistëve shqiptarë dhe të huaj.

Tv Klan