Java me temperatura të larta e vranësira

Shpërndaje







12:34 16/05/2022

Maji do të jetë i nxehtë, por në zona të caktuara nuk do mungojnë rrebeshet

Kjo javë do të jetë e nxehtë dhe me vranësira kalimtare në të gjithë territorin. Sipas “MeteoAlb” në zona të caktuara nuk do të mungojnë edhe reshjet lokale.

“Na pret një javë e nxehtë, tipike Vere edhe pse jemi ende në Pranverë. Moti ka nisur me diell në kryeqytet dhe një pjesë të mirë të territorit. Pritet që dita e martë dhe e mërkurë të sjellin vranësira për shkak të temperaturave të larta dhe reshje për disa minuta, duke bërë që të ketë kryesisht diell. E gjithë java pritet të jetë e qëndrueshme, me kthjellime, diell dhe vranësira të lehta e kalimtare”.

Megjithatë vendi do të karakterizohet nga temperatura të larta veçanërisht në fillimjavë dhe fundjavë.

“Më evidente janë ndryshimi i vlerave termike në mëngjes ku minimalet janë 10-11 gradë Celsius edhe në zonat malore. Maksimalet do jenë më të larta nga e hëna në të mërkurë në vlerat 30-31 gradë”.

Sinoptikanët shprehen se gjatë ditëve të mbetura të këtij muaji nuk do mungojnë as rrebeshet apo breshëri.

“Rritja e menjëhershme e temperaturave do sjellë fenomene si breshëri dhe rrebeshet që do të mbeten prezente gjatë Majit”.

E njëjta tablo termike do të mbizotëroje në të gjithë rajonin sipas “MeteoAlb” me temperatura të larta dhe vranësira kalimtare.

Klan News