Java me temperatura të mira, fundjava me mot 'tekanjoz'

07:53 06/09/2022

Në parashikimin e motit nga “Aldo Morning Show” në Tv Klan, gazetaret na njohin me temperaturat maksimale dhe minimale në qytetet kryesore të vendit. Shifrat e termometrit shënojnë tipike mesatare për Shtatorin në pjesën më të madhe të vendit, me përjashtime të pakta. Fundjava nuk pritet të jetë me mot të kthjellët, përveç disa momenteve kur dielli do të përçajë retë e dendura.

Albana Çaushaj: Duke filluar nga dita e sotme deri ditën e enjte moti parashikohet të jetë i kthjellët dhe në pjesën më të madhe të territorit me vranësira të pakta. Temperaturat do jenë mesatare, tipike të Shtatorit.

Megi Latifi: Situata metereologjike ndryshon plotësisht gjatë ditës së premte. Moti parashikohet me vranësira mesatare deri të dendura dhe alternime të herëpashershme me diell, kryesisht në jug të vendit.

Aldo: Nuk jemi për Dhërmi.

Megi Latifi: Nuk jemi për Dhërmi. Do të ndalemi tek temperaturat për sot, dita e martë në çdo qytet.

Aldo: Çfarë thuhet?

Megi Latifi: Në Bajram Curr mirë duken temperaturat, 12 temperatura minimale dhe 25 ajo maksimale.

Aldo: Me kismet, ka për të qenë kohë me diell apo jo?

Megi Latifi: Me diell.

Albana Çaushaj: Me vranësira të pakta. Në Kukës është 16 me 28 gradë Celsius.

Aldo: Më vapë në Kukës.

Albana Çaushaj: Sa më në zonat malore të ngjitesh, aq më shumë ftohen temperaturat.

Megi Latifi: Ndërkaq në Peshkopi 11-28 gradë Celsius për sa i përket ditës së sotme.

Albana Çaushaj: Në Shkodër 20 me 33 gradë Celsius.

Aldo: 33 Shkodra? Obobo!

Megi Latifi: Lezha 17-30 gradë Celsius.

Albana Çaushaj: Durrësi 19-32 gradë Celsisus.

Megi Latifi: Edhe Tirana po njësoj, nuk ndryshon.

Aldo: Domethënë kemi ende kohë për të mbajtur veshjet me krahë të shkurtra apo pantallona të shkurtra.

Megi Latifi: Gjirokastra ka temperaturën më të lartë, 38 për sot.

Aldo: 38 Gjirokastra? Uau! Parashikohet?

Megi Latifi: Parashikohet.

Aldo: Gur dynjaja. Po mirë, do e përballojmë.

Albana Çaushaj: Do bëjmë si do bëjmë./tvklan.al