Java nis me mot përvëlues

Shpërndaje







12:45 25/07/2022

MeteoAlb: Në zona të caktuara temperaturat do të kapin vlerat 42 gradë Celsius

Edhe fillimi i kësaj jave do të jetë me temperatura të larta dhe mjaft përvëluese.

Sipas “MeteoAlb” në zona të caktuara do ketë dhe vlera 42 gradë Celsius, tipike të të nxehtit afrikan. Korriku do të mbyllet me temperatura të larta, por i tillë do të nisë edhe Gushti sipas sinoptikanëve.

Me të nxehtë ekstrem do të vijojnë të përballen edhe vendet e rajonit, por edhe të Evropës theksojnë shërbimet meteorologjike.

Klan News