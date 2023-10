Java nis me reshje dhe e freskët

11:06 16/10/2023

Dita e Martë, rrebeshe shiu në të gjithë vendin dhe ulje e ndjeshme e temperaturave

Fillimi i kësaj jave ka nisur me reshje, por edhe ulje të temperaturave me mbi 6 gardë për shkak të një vale polare që ka prekur Europën edhe rajonin e Ballkanit. Sipas parashikimeve të sinoptikanëve pas një ndërprerje prej disa orësh reshjet do të vijojnë sërisht në mbrëmje dhe do vijojnë përgjatë gjithë ditës së Martë.

“Nesër madje presim që të kemi rrebeshe në pjesën më të madhe të territorit. Herë pas here do të shoqërohen dhe me fuqizim të parametrit të erës. Ndërkohë, dita e mërkurë do të ketë reshjet prezente, por do të jenë më të pakta dhe të përkohshme.“

Temperaturat e larta që na kanë shoqëruar përgjatë këtyre dy javëve të Tetorit kanë marrë fund. Sipas parashikimeve të sinoptikanëve përmirësimi i kushteve të motit pritet pas ditës së Mërkurë.

“Dita e martë, të jetë jo vetëm e freskët, por edhe me reshje, maksimalet do të jenë jo më shumë se 25 gradë. E enjtja dhe e premtja do të sjellin rritje, duke bërë që e fundjava të regjistrojë temperatura 27 apo 28 gradë.“

Sipas sinoptikanëve parashikojnë se edhe në fundjavë kushtet e motit do të jenë të paqëndrueshme.

