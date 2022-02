Java “tokësore”, si do ndikojë karma te shenjat e zodiakut këtë javë

18:31 07/02/2022

Gjatë kësaj jave, Meri Shehu, e ftuara e përjavshme tashmë në “Rudina” në Tv Klan, parashikon ndikim të fortë të shenjave të Tokës, përkatësisht të Demit e Bricjapit. Kjo javë do të lidhet kryesisht në anën ekonomike dhe karrierën, ku secila shenjë do të presë zhvillime në këto aspekte.

Meri Shehu: Është një javë tokësore sepse shumë planetë janë shenjat e Tokës, në Dem e Bricjap. Ndaj merren me ekonominë, karrierën e anën personale. Do ndodhin ngjarje karmike, një mision apo përgjegjësi dhe Mërkuri e Plutoni do takohen në Bricjap. Mërkuri ka të bëjë me komunikimin e lajmet, kurse Plutoni është një energji e madhe që bazohet te mesazhi. Pra, lajmi duhet të jetë i mirë për t’u pranuar apo të ketë rëndësi, ndaj ato që janë sipërfaqësore nuk do të ecin aq mirë./tvklan.al