Një javë e ngrohtë dhe e diell, duke nisur prej të martës e deri në fundjavë. Kështu e parashikojnë sinoptikanët fundin e Prillit dhe fillimin e muajit Maj.

“Dita e martë dhe e mërkurë do të sjellin një mot të qëndrueshëm duke bërë që të kemi intervale të gjata me kthjellime. Në vijën bregdetare do të jenë gjatë gjithë 24-orëshit pothuajse prezente, ndërsa në qytetet e zonës së ulët dhe malore herë pas here kemi kalime të lehta të vranësirave por nuk do të kemi prezencë të reshjeve”, thotë Hakil Osmani nga Meteoalb.

Temperaturat do të pësojnë një rritje të ndjeshme, jo vetëm në mesditë, por edhe mëngjeset do të jenë më të ngrohta, duke bërë që kush ka mundësinë të shijojë edhe plazhin pasi termometri do të ngjitet deri në 29-30 gradë Celsius.

“Do të vijojë rritja e temperaturave të ajrit edhe në ditën e martë dhe të mërkurë duke bërë që maksimumet të afrojnë shumë pranë vlerave 29 apo 30 gradë Celsius në territorin shqiptar në qytetet e zonës së ulët ku do të regjistrohen dhe temperaturat më të larta. Por jo vetëm fundi i muajit, parashikohet që dhe fillimi i muajit Maj të sjellë temperatura të larta më të qëndrueshme duke bërë që dita e enjte dhe e premte të jenë në dominimin e intervaleve të gjata me diell”.

Sipas meteorologëve, pjesa e parë e muajit Maj do të jetë e ngrohtë dhe me diell.

