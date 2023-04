Javë me vranësira dhe temperatura të ulëta

08:59 03/04/2023

Pothuajse e gjithë java do të jetë e përfshirë nga vranësirat. Sinoptikani Hakil Osmani u shpreh këtë të hënë se kthjellime të dukshme pritet që të ketë më së shumti gjatë ditës së premte.

“Parashikohet që vranësirat e dendura të mbeten prezente gjatë ditës së sotme duke bërë që herë pas here të pësojnë zhvillime duke sjellë në vend reshje shiu dhe në zonat e izoluara do të jenë në formën e rrebesheve. Gjatë ditës së nesërme po ashtu mbeten vranësirat prezente.

Kryesisht do të sjellin reshje më të dukshme në zonat jugore dhe pjesërisht në zonat qendrore, ndërsa në zonat malore do të kemi rishfaqje të flokëve të dëborës. Nga e mërkura dhe dita e enjte po ashtu, mbeten vranësira prezente dhe do të kemi intervale të shkurtra me kthjellime kryesisht në Ultësirën Perëndimore më të dukshme, kthjellimet parashikohen të jenë gjatë ditës së premte”, u shpreh Osmani.

Sa i përket temperaturave, sinoptikanët parashikojnë që nga mesi i javës të ketë rënie të vlerave. Temperaturat do të nisin të rriten të enjten dhe të premten./tvklan.al