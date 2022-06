Javë pranverore

10:08 13/06/2022

Temperaturat e ajrit do të variojnë nga 11 deri në 30 gradë Celsius

E freskët dhe me vranësira të herëpashershme do të jetë kjo javë e Qershorit. Sipas parashikimeve të sinoptikanëve, nuk do të mungojnë as reshjet e shiut, por ato do të jenë të pakta dhe lokale kryesisht në zonat malore.

Kjo javë e Qershorit ka nisur më e freskët dhe pritet të vijojë kështu deri në fundjavë.

Temperaturat e ajrit, sipas parashikimeve të sinoptikanëve, do të jetë tipike të muajit Qershor, ndryshe nga fillimi muajit që nisi me temperatura ekstreme deri në 37 gradë Celsius.

Klan News