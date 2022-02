Javë vendimtare për skuadrat e kreut

Shpërndaje







23:04 06/02/2022

Raundi i 19-të i Superligës shqiptare prodhoi dhe disa statistika tepër të veçanta. Në 5 përballjet u shënuan po kaq fitore, tre nga skuadrat vendase dhe dy nga ato udhëtuese. Pra një javë që nuk prodhoi asnjë sfidë të mbyllur në barazim, diçka që nuk ndodhte prej javës së 12-të të Superligës.

Dueli që dhuroi më shumë gola u luajt në stadiumin kombëtar ‘Air Albania”, me Tiranën që arriti të triumfonte mes shumë emocionesh 3-2 ndaj Skënderbeut, çka i mban bardheblutë në vendin e parë i distancuar dukshëm me ndjekësit.

Java e ardhshme rezervon kalendar të lehtë për ekipet që pozicionohen në tre vendet e para. Tirana do të sfidojë Egnatian që gjendet e parafundit, Laçi mat forcat me Dinamon, që në këtë fazë i duhen medoemos pikët për të shmangur zonën e ftohtë të renditjes. Ndërkaq, Kukësi do ketë një rival të lehtë në letër si Kastrioti i fundit, për të ruajtur ecurinë pozitive.

Klan News