“Je e re, nuk ke përse t’i dish disa gjëra”, si iu fsheh Nuredin Dumani të dashurës 20-vjeçare me të cilën bashkëjetonte

17:21 02/04/2022

Gjykata e Elbasanit vendosi këtë të shtunë që të dashurën e të Nuredin Dumanit ta linte në masën detyrim paraqitje. 20-vjeçarja nga Kosova, duket se e bindi gjykatën që nuk ishte në dijeni të së shkuarës së errët të partnerit të saj, të cilit siç duket nuk i dinte as emrin e vërtetë. Kështu rezulton edhe në dëshminë që ajo ka thënë para hetuesve, të siguruar nga gazetari i Klan News, Besar Bajraktaraj.

Në dëshmi, Mirjetë Hajdini thotë se Dumani iu ishte prezantuar me emrin Arvit Spahiu. Ishin njohur në Kosovë, ku ai i kishte thënë se ndodhej për punë. Për të hequr çdo dyshim, Dumani i kishte treguar 20-vjeçares edhe një mjet identifikimi me këto gjeneralitete.

Bashkëjetesa e tyre nisi në Gjilan, rreth 1 muaj e gjysmë pasi ishin njohur. Dumani madje kishte takuar edhe prindërit e 20-vjeçares. Sa i takon familjes së tij, ai i kishte thënë se ata jetonin në Francë, ndaj dhe ajo nuk mund t’i takonte.

Hajdini po ashtu në dëshmi tregon se kur nisën bashkëjetesën kishte zbuluar dhe se i dashuri i saj mbante armë zjarri me vete. Arma ishte gjithmonë e njëjta. Ai e mbante gjithnjë në brez kur dilnin, ndërsa kur ishin në shtëpi e linte në dhomën e gjumit. Kur 20-vjeçarja e pyeste përse e mbante armën me vete ai i jepte gjithmonë të njëjtën përgjigje: “Je e re, nuk ke përse t’i dish disa gjëra”.

“…Ai i është prezantuar me emrin Arvit Spahiu dhe i tha se ishte nga Tirana dhe ndodhej në Kosovë për punë, ku i ka treguar edhe një letër njoftim apo kartë identiteti, ku emri ishte vërtetë Arvit Spahiu dhe fotoja ishte e tij. Letër njoftimi që i ka treguar nuk e di kujt shteti i përkiste, por sqaron që nuk ishte i Kosovës dhe i Shqipërisë. Pasi kishte kaluar afro 1 muaj gjysmë që nga dita që u njohën dhe që takoheshin shpesh, thuajse çdo ditë, Arviti kërkoi që lidhja e tyre të bëhej serioze dhe donte të takonte prindërit e saj, ku i ka takuar dhe ata filluan të bashkëjetonin në një banesë me qira në Gjilan. Arviti i ka treguar që familjen e tij e kishte në Francë dhe për këtë arsye nuk mund ta takonte. Kur kanë filluar të bashkëjetojnë, ajo ka vënë re që Arviti mbante armë zjarri me vete, gjithmonë arma ka qenë e njëjtë. Arma ishte e zezë dhe kur dilnin ai e mbante në brez e kur vinin në shtëpi ai e linte në dhomë. E kish pyetur përse e mbante armën, por ai gjithmonë më thoshte “Ti je e re dhe nuk ke përse t’i dish disa gjëra”, thuhet mes të tjerash në dosjen hetimore.

Përveç masës për 20-vjeçaren, Gjykata e Elbasanit dha këtë të shtunë masën arrest me burg edhe për shokun e Dumanit, Henrik Hoxhaj, i cili u la në arrest me burg. Ai u arrestua më 29 Mars së bashku me të shumëkërkuarin Dumani në një apartament në Fier./tvklan.al