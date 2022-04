Je gati të kapërcesh oqeanin? Si përgjigjet Sellma

21:51 25/04/2022

Adriano zhvilloi takimin me Sellmën në këtë natë të fundit të programit “Love Story”.

Fronisti ka qenë i drejtpërdrejtë me konkurrenten dhe e ka pyetur nëse do ishte gati të shkonte me të në SHBA nëse të dy do vazhdonin që të dilnin bashkë nga programi.

Përgjigja e Sellmës ishte jo shumë e sigurt.

Adriano: Nëse do merrnim një vendim që të vazhdonim bashkë je gati për një kapërcim aq të madh se oqeani është shumë i madh.

Sellma: Mbase do kërkoja më shumë kohë, mbase po! Nuk e di, nuk jam shumë e qartë.

Dyshja e mbylli takimin romantik me një vallëzim./tvklan.al