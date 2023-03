Midis Tiranës dhe Partizanit, ja kë do zgjidhte Redi Jupi!

Shpërndaje







23:09 31/03/2023

Ish-futbollisti Redi Jupi është karakterizuar kryesisht në karrierën e tij si lojtar i ekipit të Dinamos, ashtu sikurse ka qenë pjesë e Partizanit dhe Tiranës.

Kështu, një nga pyetjet që ai mori në emisionin “Në kurthin e Piter Pan” ishte se për kë bënte tifo në derbi.

“Kur luan Partizani me Tiranën, është e vetmja ndeshje që unë s’jam me asnjërin. Jam me Dinamo!”, u përgjigj Redi Jupi./tvklan.al