Jeff Bezos dhe Lauren Sanchez, më të dashuruar se kurrë

14:45 19/06/2023

Me pushime në Francë, rrëmben vëmendjen unaza prej 2.5 milionë Euro

Miliarderi Jeff Bezos dhe Lauren Sanchez u fotografuan duke vizituar Beaulie, një qytet bregdetar në Rivierën Franceze. Veç çiftit, vëmendje të madhe mori edhe unaza me gurë 20 karatësh në gishtin e saj. Qyteti piktoresk është ndalesa më e fundit e çiftit në turin e tyre evropian, pasi ata kanë lundruar prej javësh në jahtin e Bezos-it prej 500 milionë eurosh.

Sanchez shihet në fotot duke mbështetur dorën e saj të majtë në një varkë, ndërsa unaza me vlerë rreth 2.5 milionë euro shkëlqente në rrezet e diellit. Ajo ishte e veshur me një fustan portokalli, ndërsa Bezos gjithashtu dukej elegant me një bluzë dhe xhinse të bardha.

Në Maj, u mësua se CEO i Amazon i propozoi Sanchezit pas pesë vitesh njohje. Propozimi erdhi në mes të udhëtimit të çiftit në Festivalin e Filmit në Kanë. Jeff filloi të takohej me 53-vjeçaren në Janar të vitit 2019, pas ndarjes nga MacKenzie Scott.

