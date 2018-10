Jehona në mediat ndërkombëtare, reagojnë institucionet shqiptare

Situata skandaloze në të cilën jetonin kafshët në Kopshtin Zoologjik Safari të Fierit, e denoncuar nëpërmjet një shkrimi nga mediat ndërkombëtare këtë të martë, ka marrë reagimin e autoriteteve shqiptare.

Në një postim në rrjetet sociale, Ministri i Turizmit dhe Mjedisit Blendi Klosi njoftoi se ka urdhëruar nisjen e një aksioni nga Inspektorati i Mjedisit në këtë kopsht zoologjik dhe se kafshët do të merren në mbrojtje nga Shoqata për Mbrojtjen e Kafshëve.

“Në përgjigje të lajmit të publikuar në Daily Mail dhe dhjetëra mesazheve për situatën e papranueshme, ku jetojnë disa kafshë në një kopsht zoologjik privat në Fier, urdhërova urgjentisht nisjen e një aksioni nga Inspektorati i Mjedisit, i cili në bashkëpunim me Policinë e Fierit dhe Shoqatën për Mbrojtjen e Kafshëve kanë vendosur të zhvendosin kafshët me qëllim marrjen e tyre në mbrojtje nga kjo e fundit. Aksioni do të vijojë edhe nesër deri në zgjidhjen përfundimtare të kësaj ngjarje të turpshme!”, shkruan Ministri Klosi në postimin e tij në Facebook.

Në fotografitë e botuara këtë të martë në shkrimin e DailyMail, por edhe të disa mediave ndërkombëtare shfaqeshin imazhe të kafshëve në këtë kopsht zoologjik, që tregonin kushtet e rënda në të cilat jetonin.

Imazhet u realizuan nga një fotograf, i cili mbetet anonim dhe qëllimi i tij ishte pikërisht që të tërhiqte vëmendjen e autoriteteve./tvklan.al