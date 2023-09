“Jemi 1, luajmë për flamur dhe për popullin shqiptar”, Cikalleshi zbulon si e nis mbledhjen me Kombëtaren trajneri Sylvinho

22:34 11/09/2023

Për futbollistin, Sokol Cikalleshi, ndjenja e patriotizmit që trajneri Silvinjo ka injektuar në skuadër, ka ndikuar në rezultatin pozitiv të Kombëtares.

Në një lidhje direkte për emisionin “Opinion” në Tv Klan, Cikalleshi thotë se në çdo mbledhje fjalët e para të trajnerit Sylvinho janë “Jemi 1, luajmë për flamur dhe për popullin shqiptar”.

Reis Çiço: Çfarë ka ndryshuar se unë e vlerësoj shumë Sylvinho, edhe presidentin Duka, i cili i ra kokës me trajnerin e ri. Ky trajner çfarë ndryshimesh ka dhe si punon me ju sepse ju shikoj me shumë vetëbesim?

Sokol Cikalleshi: Për të bërë sukses, duhet të merresh me detajet. Është një trajner që fokusohet tek detajet. Duke qenë se në këtë moment, ne kemi lojtarë shumë, pothuajse gjysma e ekipit janë lojtarë të cilët janë rritur jashtë trevave shqiptare, trajneri ka ditur të injektojë shpirtin e garës dhe gjithmonë në mbledhjet tona fjala e tij është “Jemi 1, luajmë për flamur dhe për popullin shqiptar”, çka më përapara mungonte. Lojtarët vinin me atë ndjenjën që thjeshtë po luajmë një ndeshje dhe ktheheshin nëpër klubet e tyre, kurse tanimë është ndjenja e patriotizmit dhe shpirti i garës në fushë dhe këtë e ka bërë më së miri trajneri. Duke u fokusuar tek detajet, i ka kuptuar dhe shpjegimet që mund t’i kenë ardhur dhe nga Presidenti Duka, siç e ka kuptuar dhe De Biazi mentalitetin shqiptar dhe këto janë ato që e kanë çuar këtë Kombëtare në këtë pikë që jemi sot./tvklan.al