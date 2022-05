“Jemi gjithçka, por jo budallenj”, Rama i dorëzon medaljen “Ylli i Madh i Mirënjohjes Publike” gjeneralit të NATO-s

Shpërndaje







16:10 25/05/2022

Ditën e sotme, Kryeministri Edi Rama i ka dorëzuar medaljen “Ylli i Madh i Mirënjohjes Publike”, Komandantit të Komandës Operacionale të NATO-s, Gjeneral, Tod Daniel Wolters. Gjatë fjalës së tij, kryeministri Rama tha se kjo mund të jetë hera e fundit e tij që dekoron një general.

Edi Rama: Nuk është hera e parë që ne mblidhemi për të nderuar dikë dhe ku ofrojmë shprehjen më të thellë të mirënjohjes duke iu dhënë medalje, por është hera e parë që personi që nderojmë është gjeneral, për mua mund të jetë hera e parë dhe e fundit që kam privilegjin të dekoroj një general. Gjenerali u tregua shumë i sjellshëm duke më thënë se ka marrë çdo yll e medalje që shteti amerikan mund t’i jepte dhe shtimi i një tjetër emblme në uniformën e tij është një moment i jashtëzakonshëm.

Kryeministri Rama shtoi se miqtë evropianë kanë një kureshtje se si ka mundësi që shqiptarët janë kaq pro-amerikanë, teksa ka shtuar se është i sigurtë që ata nuk janë të familjarizuar me historinë e vendit. Rama tha se mund të ju dukemi budallenj, por shtoi se gjithçka mund të jemi, por budallenj jo.

Edi Rama: Ky është edhe moment për të kremtuar dhe miqësinë më të çmuar, aleancën që ky vend ka pasur fatin të ketë. Ndonjëherë miqtë tanë evropianë ndjejnë një lloj kureshtje se si ndodh që Shqipëria dhe shqiptarët janë kaq pro-amerikanë. Jam i sigurtë që nëse disa prej tyre nuk janë të familjarizuar me historinë tonë, mund të ju dukemi budallenj, por jo. Ne mund të jemi gjithçka, por nuk jemi budallenj. Ne jemi të lidhur kaq fort me këtë aleat dhe këtë mik falë edhe një pjese tjetër të historisë që e ndërpreu këtë marrëdhënie, e cila këtë vit shënon 100-vjetorin e saj, është 100 vjetori i marrëdhënieve shqiptare-amerikane.

Kryeministri Rama i shprehu përgëzimet gjeneralit Wolters për mbështetjen që ka treguar ndaj vendit tonë, duke shtuar se ditën e nesërme do t’i paraqesë projektin për të pasur një bazë të NATO-s në Shqipëri.

Edi Rama: Gjenarali ka një vend të posacëm, nuk po e them këtë për shkak të rrethaneve apo se rasti e do t’i them disa fjalë. Ne donim ta bënim këtë gjë, nuk na u kërkua ta bënim këtë gjë. Donim që t’i shprehnim përgëzimet tona posacërisht gjeneralit Wolters si një ndër personat më të shquar që ka përfaqësuar këtë marrëdhënie sepse gjenerali Wolters, jo vetëm ka qenë mbështetës, por dhe i prirur të tregojë që e ka përzemër këtë marrëdhënie. Mbështeti që prej ditës së parë që Shqipëria të ketë selinë e forcave të përparuara në komandën në Evropë. Fakti që kam pasur mundësinë që të takohem me gjeneralin, më ka bërë të ndihem i inkurajuar kur më tha se mund të jeni një vend i vogël, por mund të gjeni vendin tuaj duke krijuar vlerë të shtuar për të gjithë alenacën. Kjo është ajo që më frymëzoi për t’i ndarë këto fjalë dhe na bëri të ulemi dhe të mendojmë më thellë se si të arrijmë deri aty. Kemi disa miq të mirë dhe jemi shumë besimplotë që mund të gjejmë vendin tonë për të qenë vlerë e shtuar në këtë aleancë. Nesër do të kemi mundësi t’i tregojmë disa prej ideve dhe në këto kohë të rrezikshme, besoj se ai sërish do të konsiderojë për të pasur një bazë të fjalës së fundit së NATO-s në Shqipëri. Na takon ne që t’i paraqesim projektin atij dhe ndoshta më pas ai do të jetë avokati dhe mbështetësi i kësaj ideje. Jemi radhitur në anën e duhur të historisë dhe jemi pozicionuar në krah të alencës për të qenë kurdo dhe kudo për të luftuar çdo forcë që kërcënon jetesën tonë, të ardhmen e brezave që vijnë./tvklan.al