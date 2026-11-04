“Engjëjt” e Victoria’s Secret “fluturuan” në pistën e sfilatës në sfilatën e modës 2026.
Megjithatë, edhe pse ajo shfaqje ka përfunduar, nuk mund të mos komentojmë paraqitjet e të ftuarve në sfilatën e modës, dhe konkretisht modeli i flokëve të Nicole Kidman, të ashtuquajturat “balluket Gucci”.
Bukuria e “ballukeve Gucci” të aktores (që i atribuohen stilistit të njohur të flokëve Dimitris Giannetos, i cili krijoi pamjen për rolin e Demi Moore në filmin e shkurtër të Gucci-t për vjeshtën 2025, The Tiger) qëndron në faktin se ato janë më pak të rrepta se balluket klasikë.
Ato shihen si një stil me një ndjesi më “të çrregullt”, duke e përshtatur me fytyrën. Të buta, të lehta dhe në harmoni të përsosur me pjesën tjetër të flokëve, këto balluke theksojnë sytë dhe skalitin fytyrën, ndërsa përfundimi i tyre “me krahë” i bën ato ideale për çdo gjatësi dhe strukturë flokësh.
Prerja e saj e re e flokëve u bë nga stilisti i flokëve Adir Abergel, i cili ia preu balluket afërsisht në lartësinë e vetullave. Balluket e saj Gucci ishin të ndara në qendër dhe shkonin majtas dhe djathtas si balluket e tjera me prerje perde, duke e përshtatur në mënyrë të barabartë me fytyrën e aktores.
Nëse doni t’i prisni balluket në këtë mënyrë, nuk do shumë stilim. E tëra çfarë duhet të bëni është të arrini një teksturë të çrregullt në flokë me një sprej teksturues dhe lërini balluket të jenë ylli i pamjes suaj të flokëve.