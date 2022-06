“Jeni një turp”, Sofja zyrtare reagon ndaj Ramës

12:07 24/06/2022

Kryeministri replikon: Hiqni veton ose më duroni mua!

Ministria e Jashtme e Bullgarisë ka reaguar pikërisht ndaj deklaratës së mbajtur nga Kryeministri në samitin e Brukselit.

Në një reagim zyrtar, kjo Ministri thekson se gjuha e përdorur nga Kryeministri Edi Rama është e papranueshme dhe Bullgaria ka qenë përherë pro hapjes së negociatave me Shqipërinë, edhe në momentet e saj më të vështira.

“Sulmet me një gjuhë kaq të ulët nuk mund të justifikohen më me karakteristikat dhe mungesën e aftësive evropiane të komunikimit. Në këtë nivel, më shumë se çdo gjë tjetër, ne insistojmë të ruajmë një ton të mirë komunikimi. Kemi një të ardhme të përbashkët përpara me Shqipërinë. Politikanët vijnë e ikin. Kombet po qëndrojnë. Është e papranueshme që marrëdhëniet mes vendeve të mbahen peng i ekscentricitetit të kryeministrit aktual shqiptar”.

Por i menjëhershëm ka qenë reagimi i Kryeministrit Edi Rama nëpërmjet rrjeteve sociale.

“Oh! Ministria e Jashtme e Bullgarisë ka një problem me mënyrën time të të folurit! Mjaft e drejtë. Edhe unë kam një problem me mënyrën se si Bullgaria dëshiron të zgjidhë çështjet biletarale duke përdorur procesin e zgjerimit si mjet për mbajtur peng dy vende të NATO-s! Është e lehtë miq: Hiqni VETO-n ose duroni me mua”.

Ndërsa më tej thekson se miqtë e vërtetë nuk e dëmtojnë njëri-tjetrin po e ndihmojnë e i japin dorën.

“Dhe meqë ra fjala, më lejoni t’ju kujtoj të dashur miq bullgarë se u desh një telefonatë e shkurtër me Boyko Borissov për të zgjidhur miqësisht dhe sinqerisht çështjen e minoritetit bullgar në Shqipëri! Miqtë e vërtetë nuk dëmtojnë njëri-tjetrin, por flasin me të vërtetë me njëri-tjetrin dhe i japin dorën”.

Samiti u Brukselit nuk arriti t’i japë dritë jeshile negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut dhe shkak për këtë u bë vetoja e Bullgarisë e vendosur ndaj Shkupit.

