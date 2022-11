Jeni të aftë për të kapur detajet? Gjeni ndryshimin në këtë foto

24/11/2022

Mprehtësia vizuale është aftësia për të parë lehtësisht ato detaje që të tjerët i anashkaluan. Është një mënyrë e fuqishme dhe e orientuar drejt detajeve për të parë gjërat. Një aftësi e tillë do t’ju duhet për të zgjidhur këtë test me të cilin ne do të kontrollojmë aftësitë tuaja dhe sa të vëmendshëm jeni. Hapni sytë mirë dhe gjeni dallimet e vogla midis këtyre dy fotove.

Nëse nuk arrini ta gjeni dot, përgjigjen e keni më poshtë:

Krahët e bletës tek fotoja e dytë janë më të mëdha se tek bleta në foton e parë. /tvklan.al