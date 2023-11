“Jeni të paaftë”, Haxhiu i drejtohet Salianjit: Jeni arsyeja pse Rama është në pushtet

22:38 02/11/2023

Këtë të enjte në emisionin “Opinion” u fol në lidhje me aksionin e fundit opozitar që nuk ka lejuar funksionimin normal të parlamentit madje ka pasur përplasje mes deputetëve edhe ndezje tymuesesh.

Në studio ishte i ftuar analisti Baton Haxhiu që duke iu drejtuar deputetit demokrat Ervin Salianji tha se Partia Demokratike është e paaftë që të bashkojë demokratët dhe janë arsyeja e vërtetë pse Rama qëndron në pushtet.

“Jeni arsyeja e vërtetë pse Edi Rama është në pushtet. Jo Salianji, krejt Partia Demokratike. Ju jeni të paaftë që të ndërtoni një kohezion demokratësh. Jeni të paaftë t’i bashkuar. Çfarë po i doni të tjerët që t’ju përkrahin? Çfarë të përkrahim? Çfarë na ofroni ju si qytetarë?”, tha Haxhiu.

Ndërsa Salianji u shpreh se opozita kërkon që shteti të funksionojë sipas asaj që është përcaktuar në Kushtetutë dhe në ligj.

“E di se çfarë kërkoj unë? Ke të drejtë, ne jemi të paaftë ne nuk vlejmë etj. Ne po kërkojmë një gjë zotëri që funksionon të paktën ku ka demokraci, të funksionojë dhe ato që kemi shkruar në Kushtetutë dhe në ligj t’i zbatojmë se ndryshe mund të çohem unë se nuk ju pëlqej dhe ju gjuaj me shpullë, kush më ndalon mua? Më ndalon ligji apo jo se mbaj përgjegjësi penale. Ne po themi, a do mbajmë ne një standard për të gjykuar në publik të gjithë politikanët mbi bazën e raportit që kanë me ligjin apo jo. Se ju këtu jeni i padrejtë dhe më vjen keq ta them. Ju këtu thoni për një njeri në hetim që është Sali Berisha që e merrni ligjin, këtu tek ky tjetri nuk e merrni. Mbajeni standardin tek ky dhe hajdeni diskutojmë një ditë tjetër”, u shpreh Salianji./tvklan.al