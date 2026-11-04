Ministri spanjoll i Transportit, Óscar Puente, njoftoi dorëheqjen e tij gjashtë ditë pas tragjedisë së trenit Urda, e cila vrau 69 persona.
“Mora vendimin për të ardhmen time që në minutat e para pas tragjedisë. Një ministër transporti në një vend si Spanja nuk mund të qëndrojë në detyrë pas dy aksidenteve në më pak se një vit”.
Janarin e kaluar, në Adamuz, Andaluzi, dalja nga shinat e dy trenave me shpejtësi të lartë vrau 46 persona.
Kryeministri Pedro Sánchez vlerësoi vendimin e tij, duke shpjeguar se Puente “mori përgjegjësi, propozoi zgjidhje dhe më në fund u tërhoq”.
Puente ishte paraqitur në Kongres, me kërkesën e tij, në një fjalim të gjatë për të raportuar mbi aksidentin, duke argumentuar se linja e shpejtësisë së lartë Madrid-Sevilje “nuk është as një infrastrukturë e braktisur dhe as e harruar” dhe duke kujtuar se qeveria e tij ka nisur një plan rinovimi prej 780 milionë eurosh.
Dorëheqja e tij u kërkua menjëherë nga opozita dhe partitë alternative të majta të Frante Amplio dhe Podemos si një përgjigje politike ndaj tragjedisë.
El Mundo raportoi se ministri i kishte ofruar dorëheqjen e tij Kryeministrit pikërisht ditën e aksidentit, por Pedro Sánchez e kishte refuzuar atë. Sot, ai ia komunikoi dorëheqjen e tij udhëheqësit socialist pak para se ta njoftonte.
Burime qeveritare falënderuan Puenten, duke kujtuar se në këtë mënyrë ai “demonstroi se jo të gjithë politikanët dhe as të gjitha partitë janë të njëjta. Ai dha dorëheqjen një javë pasi mori përsipër përgjegjësitë e tij, ofroi zgjidhje dhe përmbushi detyrën e tij. Të tjerët, të cilët tani po japin leksione, nuk kanë bërë asgjë nga këto për vendin e tyre”.
“116 jetë, shumë vonë”, komentoi Ester Muñoz, zëdhënëse e Partisë Popullore. “Më 29 nëntor, kemi një detyrim moral për ta larguar Sánchezin nga qeveria, me qëllim rindërtimin e Spanjës”.
/tvklan.al